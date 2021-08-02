شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يلتقي مواطنيه وسط العاصمة.. ووثيقة دعم ضد الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأحد، بعدد كبير من المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة في جولة مفاجئة، واستمع إلى شكاوى المواطنين الذين استقبلوه بالشعارات والهتافات المؤيدة لقراراته الأخيرة التي تهدف إلى تخليص الدولة من مخاطر تنظيم الإخوان، ثم توجّه قيس سعيد إلى مبنى وزارة الداخلية.

ووقَّعت نحو 30 شخصية وطنية تونسية على رسالة مفتوحة إلى الرأي العام على إثر التدابير الاستثنائية الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، محذرة جميع الدول من التدخل في الشأن الداخلي لتونس، داعية إلى محاسبة الخارجين على القانون محاسبة قانونية دون تشفٍّ أو انتقام.

وأعربت الشخصيات الموقعة عن دعمها قرارات الرئيس سعيد، مشيرة إلى ارتياحها لمبادرته التي بدأت في حلحلة ملفات الإرهاب والفساد خلال أيام قليلة، داعية الدول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن الكرامة والحرية والعزة وفقًا للرسالة.

كما دعت الرسالة ذاتها الرئيس إلى محاسبة كل المتورطين عن طريق القانون دون تشفٍ أو انتقام، إذ رفض الموقعون على الرسالة أي تسوية مع الفاسدين أو عودتهم إلى المشهد السياسي، مؤكدين حرصهم على الانتقال الديمقراطي والحفاظ على مدنية الدولة والحريات العامة والمساواة بين المواطنات والمواطنين.

وينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة، وحسم موقف البرلمان المجمد، والإعلان عن خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.

ملاحقة الجماعة

يواصل القضاء التونسي ملاحقة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في قضايا إرهاب وفساد، إضافة إلى توقيف عدد من السياسيين والنواب الداعمين لتحركات الإخوان الرامية إلى الانقلاب على شرعية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ما قد يُعرض أغلبهم للسجن خلال الأيام القادمة بحسب تقارير إعلامية تونسية، ويأتي ذلك وسط توتر شديد بين مؤسسة الرئاسة وحزب النهضة الإخواني بقيادة راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد.

وكان النائب ماهر زيد عضو ائتلاف الكرامة الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية، أعلن السبت، أن القضاء العسكري أمر بإيقافه مع نواب آخرين من الحزب للتحقيق معهم في أحداث تخص تورطهم في مناوشات مع قوات الأمن في مطار قرطاج الدولي قبل أشهر.

وظهر النائب ماهر زيد في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل يعلن إيقافه مع النائبين المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان، وعبداللطيف العلوي ومحمد العفاس.

وقال المحامي ملاك بن عمر: تم فتح تحقيق موازٍ في المحكمة العسكرية مع التوسع في المتهمين، ومن بينهم النائب ماهر زيد الذي سلَّم نفسه.

يُذكر أن ائتلاف الكرامة من أشد المناوئين للرئيس قيس سعيد، ويعارض بشدة إعلانه التدابير الاستثنائية وقراره تجميد اختصاصات البرلمان.

وكان القضاء العسكري التونسي قرر حبس النائب ياسين العياري الذي اتهم في مطلع الأسبوع الرئيس بقيادة «انقلاب»، بموجب حكم صادر بحقه قبل ثلاث سنوات للتشهير بالجيش.

دعوة للفتنة

في السياق ذاته، ألقت قوات الأمن في تونس، السبت، بالاشتراك مع الحرس الوطني القبض على القيادي في حركة النهضة الإخوانية رضا رادية.

وقالت قوات الأمن الوطني إنه تم القبض على القيادي في حركة النهضة بعد نشره فيديوهات «تحرض على العنف والاقتتال وتدعو للفتنة وسب وشتم رئيس الجمهورية»، وفقًا لإذاعة موزاييك.

وفي وقت سابق، نفذت أجهزة الأمن في تونس قرارًا صدر عن وزير الداخلية المكلف بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس «البشير العكرمي» تحت الإقامة الجبرية، ونصَّ القرار على منع «العكرمي» المحسوب على حركة النهضة، من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يومًا قابلة للتجديد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تعهّد بعدم التحول إلى «ديكتاتور» ورفض اتهامه بالقيام بانقلاب، وقال: أعرف النصوص الدستورية جيدًا، وأحترمها وقمت بتدريسها، ولن أتحول بعد كل هذا الوقت إلى ديكتاتور كما قال البعض. جاء ذلك خلال استقباله مساء السبت رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي، وعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.