شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون لانتخاب رئيس ليبي باختيار الشعب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية الليبية صلاح الصهبي أن اللجنة بالتنسيق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم، انتهت من مناقشة بنود قانون انتخاب الرئيس الجديد، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وأشار إلى أنه بعد التصويت على القانون من مجلس النواب ستجرى الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخ ليبيا بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب في 24 ديسمبر القادم ليختار المواطن الليبي مَنْ يقود البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى مرحلة الاستقرار.

وأوضح الصهبي أن اللجنة ستقدم نتائج عملها لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون في جلسة مرتقبة اليوم الإثنين في طبرق وإقراره بهدف ترسية المسار الديمقراطي السلمي، فضلًا عن مناقشة ميزانية الدولة للعام المالي الجديد.

يأتي هذا فيما اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوا المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، السبت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات خلال المدة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، كما تم استعراض جهود مجابهة تفشي جائحة كورونا.

وكان الدبيبة قد عقد لقاءً حواريا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني من جميع مدن ليبيا، شارك فيه عدد من الوزراء، وتطرق اللقاء إلى دور مؤسسات المجتمع المدني المهم خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة نهاية هذا العام، بتشجيع المواطنين على التسجيل والمشاركة، والرفع من وعيهم الانتخابي. بدورها، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة برئاسة رئيس الأركان عبدالرزاق الناظوري تكليف دوريات حرس الحدود للعمل بشكل مُكثف لتأمين كافة المناطق الحدودية.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن اللجنة العسكرية المشتركة تُواصِل سلسلة جولاتها الميدانية على المعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق الجنوب، مشيرة إلى أنها توصلت من خلال اجتماعاتها المُوسعة لعدد من التوصيات أبرزها التأكيد على أهمية رفع الكفاءة القتالية لوحدات القوات المسلحة وفتح مراكز تدريب للوحدات المستجدة، وصيانة المعسكرات، وإنشاء نقاط أمنية جديدة لدوريات وحدات القوات المسلحة بالمنطقة وذلك لضبط الأمن. بدوره، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن تطلعه لخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، مساء السبت، في القاهرة: نعمل علي دعم الحلول الليبية لدعم استقرار البلاد، ونتطلع لخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية ونواصل العمل مع دول الجوار من أجل مصلحة ليبيا.