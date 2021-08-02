شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: جرائم وهمجية الحوثي لا تختلف عن داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن «تصاعد جرائم القتل المروعة التي ارتكبتها عناصر ميليشيا الحوثي بحق آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وإخوانهم وأقاربهم مؤخرًا، مؤشر خطير يعكس مدى همجيتها ووحشيتها ودمويتها، وإرهابها الذي لا يختلف عن القاعدة وداعش».

وأضاف الإرياني في تصريح: «إن هذه الجرائم الدخيلة على بلادنا ومجتمعنا تسلط الضوء من جديد على خطورة عمليات غسل الأدمغة التي يتعرض لها عشرات الآلاف من عناصر ميليشيا الحوثي فيما يسمى «دورات ثقافية»، وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران، والتحريض الذي يتلقونه على المجتمع».

وأشار الإرياني إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة التي أفرزتها دورات الشحن والتعبئة الدموية التي تكفر اليمنيين وتهدر دماء كل مَن يعارض مشروعها الظلامي حتى لو كانوا آباءهم وأمهاتهم، تجسد الخطر الذي تمثله الميليشيا (فكر، سلوك) على اليمن حاضرا ومستقبلا، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ولفت الإرياني إلى أن الحوادث التي تتداولها وسائل الإعلام عن جرائم قتل عناصر ميليشيا الحوثي لأقربائهم، لا تعبّر عن العدد الحقيقي للظاهرة وأعداد الضحايا، في ظل ما تفرضه الميليشيا من قمع على الإعلاميين والصحفيين وحجب للحقائق بهدف التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها في مناطق سيطرتها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي التي لا يمكن أن تتعايش مع الآخر، ولا يمكن أن تكون جزءًا من تسوية سياسية ومسارًا لبناء السلام في اليمن، كون ذلك يتعارض مع فطرتها ومشروعها، والعمل على إسناد اليمنيين في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والتأسيس للمستقبل الذي يستحقونه.