شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مستشفى بقرى "حياة كريمة " تقدم خدمات مبادرة قدم صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت مبادرة "قدم صحيح " لسلسلة المبادرات الخدمية التى تعمل ضمن برنامج" حياة كريمة" للريف للمصري، والتى تعمل على رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة .

وأطلق المجلس الأعلى للمستشفيات مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السُكرى لغير القادرين، من خلال تجهيز غرف متخصصة لتقديم العلاج بالمجان للمرضى فى 14 مستشفى جامعى بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة "صُناع الخير للتنمية".

يأتي ذلك نتيجة وجود ملايين المصابين بالسكر فى مصر، وزيادة السكر بالدم يؤثر على الأعصاب والعينين وعدم توصيل الدم للقدمين بسبب تأثير الأعصاب.

وتعد تلك المبادرة ضمن سلسلة القوافل الطبية المتحركة للريف المصري لتوجيه الخدمة للمواطن البسيط، والكشف عنه حالته الصحية وكانت من بينها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وآخرى لتنظيم الأسرة وتقديم الخدمة لـ313 ألف سيدة، منها 258 ألف سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

والكشف عن مرضى الانيميا وأيضا الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة وغيرها من التحركات الصحية التى تسهم فى تيسيير الخدمة على المواطن داخل القرى.

وتعمل الحكومة على توسيع القوافل الطبية الموجهه للريف المصرى، والتى وصلت لـ255 قافلة بالمرحلة الأولى، كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية واستفادة 115 ألف مواطن منها، هذا بجانب تنظيم قوافل للاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات.