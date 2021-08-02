الرئيس التونسي يشيد بمساعدة دول صديقة في دعم التوازنات المالية لبلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

أشاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد بمساعدة عدد من الدول لبلاده التي تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشاد سعيد لدى لقائه اليوم محافظ البنك المركزي مروان العباسي "بالوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسد الإخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية"، وفق ما جاء في بيان صدر عن الرئاسة التونسية.

وأكد على أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها. وأشار إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها. موضحًا أنه يحترم القانون المعبّر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.

ونوه بالتداعي التلقائي للشعب التونسي لشد أزر بعضه البعض، مؤكدا إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وأيضًا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسدّ الاخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.