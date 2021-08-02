أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدم صحة ما تم تداوله في وثيقة مزورة تضمنت مباشرة الهيئة التحقيق بواقعة تهريب قطع أثرية نادرة من السعودية إلى لندن وتورط وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني فيها. وقال حساب خدمات الاستفسار الخاص بتلقي الاستفسارات المتعلقة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على تويتر، إن ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار الهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي.



كانت هذه تفاصيل خبر نزاهة: وثيقة نهب القطع الأثرية اليمنية وبيعها في بريطانيا‬ مزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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