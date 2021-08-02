السودان: نصف متر يفصل الخرطوم عن الفيضان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

ذكرت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية في بيانها اليومي أمس، أن مناسيب النيل في الخرطوم سجلت 16.04 متر، ليبقى لمنسوب الفيضان 16.50 متر أقل من نصف متر. وأفاد البيان بأن إيراد النيل الأزرق عند محطة «الديم» بالحدود السودانية الأثيوبية بلغ أمس، 573 مليون متر مكعب ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة نحو 600 مليون متر مكعب. وحسب البيان، فإن إيراد نهر «عطبرة» عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 385 مليون متر مكعب، وإن معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة «الروصيرص: 586، سنار: 548، جبل الأولياء: 78، خشم القربة: 385، مروي: 560». وأشار البيان إلى أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعاً بمتوسط 25 سم، مهيباً بالمدنيين في كل القطاعات بأخذ كل الاحتياطات اللازمة.

وكانت ولاية «سنار» السودانية قد أعلنت أمس الأول، حالة الاستنفار القصوى بعد ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق في معظم الأحباس بالولاية.