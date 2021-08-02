إحباط تهريب 8 ملايين حبة كبتاغون عبر ميناء جدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2021 12:20 صباحًا

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، عن إحباطها لعملية تهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل شحنة كاكاو قادمة عبر ميناء جدة.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ضبطت 8 ملايين و735 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة بطريقة فنية داخل أكياس حبوب الكاكاو.

وبعد إحباط محاولة التهريب ضبط أصحاب الشحنة داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص، بحسب بيان الهيئة، الذي لم يحدد مصدر الشحنة ولا جنسيات المتهمين.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن البلاد.