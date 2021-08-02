يائير لابيد: التهديد الإيراني سيزداد مع تنصيب “جزار طهران رئيساً”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بأن “النظام القاتل في إيران والإرهاب الذي يصدره يشكلان تهديدا عالميا”.

وكان لابيد يعقب في بيان على تصريحات نظيريه الأمريكي والبريطاني حول مسؤولية إيران عن الهجوم على سفينة النقل في المحيط الهندي.

وقال: “في الأيام القليلة الماضية، تحدثت مع وزير الخارجية (أنتوني) بلينكين ووزير الخارجية (دومينيك) راب وزملائي حول العالم حول هذه المسألة”.

وتابع: “ويسعدني أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أدانتا هذه الأعمال الإرهابية”.

وأشار إلى أن “التهديد الذي يشكله النظام الإرهابي في إيران سيزداد فقط عندما يصبح جزار طهران رئيسي رئيساً” على حد قوله.

وقال لابيد: “ستواصل إسرائيل إجراء محادثات مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم والعمل معًا لصياغة الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب الإيراني المستمر”.