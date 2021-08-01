تفعيل قرار منح الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين بالإمارات

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، سلسلة من خدمات الإقامة الذهبية تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضمنت منح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين في الإمارات ودعوتهم للتقدم للحصول عليها، وهي التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 أعوام.



ويأتي ذلك في إطار توجهات حكومة الإمارات لتعزيز تنافسيتها وجهة عالمية مفضلة للعمل، والعيش، والدراسة، وبيئة حاضنة للكفاءات المتميزة، ومحفزة على التفوق العلمي وتقدير المواهب التي تعيش على أرضها.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن "منح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين بالدولة وعائلاتهم يأتي تجسيدا لروح المواطنة الإيجابية التي تضطلع بها حكومة الامارات وتقديراً لجهود أبطال خط الدفاع الأول الذين ساهموا بفاعلية ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في مواجهة جائحة كورونا، للحفاظ على سلامة، وصحة المجتمع، وتعكس تلك المبادرة أيضاً الرؤية الاستشرافية للقيادة لرفد الدولة بالكفاءات الطبية المتميزة ومنحها الاستقرار وتوفير مناخ محفز للإبداع والابتكار الذي يدعم التوجهات الريادية للدولة".

وأضاف أن "الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المعنية على تفعيل هذا القرار وتيسير الخطوات الإجرائية لحصول الأطباء المرخصين من الجهات الصحية على الإقامة الذهبية، وفق الشروط والأحكام اللازمة لذلك".

وأوضح اللواء الخييلي أن "منح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين والممارسين بالدولة سيسهم في استقطاب الخبرات والمهارات الطبية المتخصصة من مختلف دول العالم ما سيكون له الأثر الإيجابي في الارتقاء بالرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية، ومن جانب آخر تعزز هذه المبادرة تنافسية الهيئة إقليمياً وعالمياً ضمن المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات ابتكارية في مجال الإقامة والجنسية، وبما يحقق الرؤية الطموحة والتوجهات الاستشرافية للقيادة الرشيدة لتكون الدولة من أفضل دول العالم التي توفر سبل الاستقرار، وترتقي بجودة الحياة للمقيمين من أصحاب الكفاءات، والعلماء والمبدعين والمتميزين من أصحاب العقول الاستثنائية والخبرات النوعية".

مجتمع مستدام

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلما، إن "دعوة حكومة الإمارات جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يسهم في تشكيل مجتمع مستدام الموارد والكفاءات المتخصصة، وأصحاب العقول المبتكرة، وهو استثمار حقيقي في المستقبل يؤكد حرص القيادة الرشيدة التي طالما أولت القطاع الصحي مكانة متقدمة في أولويات العمل الوطني، على رفد المنظومة الصحية بجميع فرق العمل التي تضمن تفوقها في مختلف الظروف".

وأشار إلى أن "المبادرة تعكس تقدير حكومة الإمارات لجهود الأطباء الذين قدموا خاصة منذ بداية أزمة فيروس كوررونا، نماذج مشرفة لأعلى مستويات الالتزام المهني من خلال مسؤوليتهم المباشرة عن تقديم الرعاية الطبية للمصابين ولا تزال الجهود متواصلة لإنجاز المهام بتفان والقيام بعملهم على الوجه الأكمل ضمن خطوط الدفاع الأولى لمواجهة الفيروس، والتصدي له و الحد من انتشاره ضمن العديد من المواقع"، ونوه إلى أن القرار يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تشجيع الاستثمار الصحي ودعم الازدهار المتواصل الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وخلق تنافسية تزيد من جودة الخدمات الطبية في ظل وجود منشآت صحية متقدمة تضم كوادر طبية عالية الجودة تساعد على جذب المرضى من مختلف دول العالم، بما يعتبر إضافة قوية في دعم قطاع السياحة العلاجية بالدولة.

وأضاف أن "أهمية القرار تبرز في جذب و استبقاء الأطباء المتخصصين في المجالات الطبية النادرة مما يزيد من كفاءة القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية متكاملة عالية الجودة تميز الدولة عن باقي دول العالم، ويرسخ حضور ومكانة دولة الإمارات بقوة على ساحة المنافسة العالمية في مجال الصحة، باعتبارها موطن العقول والكفاءات وحاضنة للعلم والعلماء بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لمئوية الإمارات، كي تكون الدولة في مصاف الدول الأكثر تقدما في العالم بحلول العام 2071".