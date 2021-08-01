الخارجية الكويتية تؤكد متابعتها للأوضاع التي تشهدها تونس وتعبيرها عن احترامها لسيادة تونس

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أكدت وزارة الخارجية الكويتية متابعتها للأوضاع التي تشهدها تونس وتعبيرها عن احترامها لسيادة تونس، وثقتها في قدرة القيادة التونسية، على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية، والعبور بتونس بما يحقق آمال وتطلعات شعبها للأمن والاستقرار والازدهار.



ودعت الوزارة في بيان مساء اليوم الأحد، وفق وكالة الأنباء الرسمية، المجتمع الدولي إلى دعم تونس ومساندتها في مواجهة تحدياتها، وبشكل خاص الصحية منها.