شكرا لقرائتكم خبر عن يونيو 2022.. موعد تسليم قرى كاملة التطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعمالها لتطوير القرى، بالعمل على تحسين ورفع المستوى المعيشى للمجتمعات الريفية وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات، بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية ( حوالي 4600 قرية) من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل .

وحسب تصريحات للدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات رئاسية بتذليل كل العقبات أمام مشاريع مبادرة حياة كريمة، ولا تتوقف نهائيا حتى ساعة واحدة، موضحا أن هناك قرى كاملة بالمبادرة فى 30 يونيو 2022 سيكون تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير فيها .

ونرصد تفاصيل ما تحقق من إنجازات فى المرحلة الأولى للمبادرة بالقرى المستهدفة:

-تحقيق 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية.

- تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه.

-زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلي 94% .

-مضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة باستثمارات 128 مليون جنيه .

-تنفيذ 125 مشروع في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه .

- رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه .

-إضافة 1100 فصل تعليمي جديدة يستوعب 44 ألف تلميذ .

-تطوير شامل ل51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه.

-تطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

-رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالي 80 الف مواطن .

-تقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالي 117 الف مستفيد .

-تقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه .

-تنفيذ برامج تدريب حرفي ساهمت في خلق 28 ألف فرصة عمل.

-توفير حوالي 330 الف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية .