اخبار العالم

"حقوق إنسان التنسيقية" تعد تقريرا بشأن جرائم الإتجار فى البشر وطرق مكافحتها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان التنسيقية" تعد تقريرا بشأن جرائم الإتجار فى البشر وطرق مكافحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن كل ما يخص جرائم الإتجار فى البشر وطرق مكافحتها، يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر.

جاء فى التقرير أن يوم مكافحة الإتجار بالبشر يأتى هذا العام تحت عنوان أصوات الضحايا تقود الطريق، مشيرا إلى أن جريمة الإتجار بالبشر تعد من أكبر الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان، وتكمن خطورتها فى كونها جريمة عابرة للأوطان.

وتابع: "وتتنوع أشكال الإتجار بالبشر ما بين التسول والعمالة والاستغلال الجنسى وصولا لتجارة الأعضاء، وتعتبر مصر من أوائل الدول التى سنت القوانين لمكافحة تلك الجريمة بما بتسق مع المعايير التى تضمنتها المواثيق الدولية، وفرضت عقوبات رادعة على مرتكبيها تصل إلى السجن المؤبد".

WhatsApp Image 2021-08-01 at 10.09.02 PM (1)

 

WhatsApp Image 2021-08-01 at 10.09.02 PM

 

WhatsApp Image 2021-08-01 at 10.09.03 PM (1)

 

WhatsApp Image 2021-08-01 at 10.09.03 PM
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا