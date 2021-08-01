شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان التنسيقية" تعد تقريرا بشأن جرائم الإتجار فى البشر وطرق مكافحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن كل ما يخص جرائم الإتجار فى البشر وطرق مكافحتها، يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر.

جاء فى التقرير أن يوم مكافحة الإتجار بالبشر يأتى هذا العام تحت عنوان أصوات الضحايا تقود الطريق، مشيرا إلى أن جريمة الإتجار بالبشر تعد من أكبر الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان، وتكمن خطورتها فى كونها جريمة عابرة للأوطان.

وتابع: "وتتنوع أشكال الإتجار بالبشر ما بين التسول والعمالة والاستغلال الجنسى وصولا لتجارة الأعضاء، وتعتبر مصر من أوائل الدول التى سنت القوانين لمكافحة تلك الجريمة بما بتسق مع المعايير التى تضمنتها المواثيق الدولية، وفرضت عقوبات رادعة على مرتكبيها تصل إلى السجن المؤبد".