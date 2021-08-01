شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ضمنت التعديلات الأخيرة للائحة "النواب" تمثيل أوسع للأحزاب؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

وضمنت التعديلات الجديدة للائحة، تمثيل أوسع للأحزاب وإرساء لمبادى الديمقراطية وزيادة ضمانة الاستماع للصوت الآخر داخل المجلس وذلك بما جاء فيها، حيث قضت مادة منهم، بأن يكون من بين تشكيل اللجنة العامة ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 3 مقاعد أو أكثر بعدما كانت قاصرة على الأحزاب التى تحصد 10 مقاعد فأكثر.

وشملت تعديل المادة (105) فى فقرته الأولى ليقضى بأن يخطر كل حزب سياسى يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

ومن المٌتوقع أن تُمثل أحزاب "التجمع، النور، المصرى الاجتماعى الديمقراطي، الحرية، المؤتمر، الاصلاح والتنمية "، فى اللجنة العامة.

وكان قد دعا المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الأخيرة وقبل رفع دور الانعقاد التشريعى الأول، أعضاء المجلس لاستغلال الإجازة البرلمانية فى الاطلاع وقراءة اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى تعود عليهم بالنفع.