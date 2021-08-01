صحة الإسكندرية: قافلة طبية تقدم العلاج لـ 1975 شخصًا في كرموز

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قدمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، العلاج إلى 1975 شخصًا خلال قافلة طبية مجانية بمنطقة كرموز، اليوم الأحد، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن القافلة ضمت 11 عيادة طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان ، وشارك فيها 63 فردا من العاملين بمديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1975 مريضا وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، بالإضافة إلى تحويل 66 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى أو استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن القافلة التي نُفذت بوحدة طب الأسرة بكرموز غربي الإسكندرية شملت إجراء 308 تحليلا طبيبا و 15 أشعة بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 109من مرافقي المرضى وأهالي المنطقة بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما أجرت القافلة ندوة للتثقيف الصحي لعدد 899 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.