"كواليس 8 ساعات بحريق مصر القديمة وإحالة 8 متهمين بالإتجار بالبشر للمحاكمة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الوقائع والقضايا التي شغلت الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تعاين حريق مخازن الأخشاب بعزبة خير الله بمصر القديمة وتستجوب الشهود

وصل فريق من نيابة مصر القديمة الجزئية، إلى مكان اندلاع حريق ضخم شب في عدد من مغالق الأخشاب بمنطقة عزبة خير الله.. للتفاصيل اضغط هنا

"8 ساعات الورش والبيوت مولعة".. شهود عيان يروون تفاصيل حريق عزبة خير الله بدار السلام "فيديو"

قال عدد من شهود العيان لحريق منطقة خير الله في دار السلام، إن النيران لاتزال مشتعلة في عدد من ورش الأخشاب وأماكن تجميع القمامة منذ حوالي 8 ساعات.. للتفاصيل اضغط هنا

26 سبتمبر.. الحكم في دعوى مجلس الأهلى ضد مرتضى منصور

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم في دعوى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور التي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.. للتفاصيل اضغط هنا

تأجيل نظر طعن نجل "محمد مرسي" وآخرين في شطبهم من نقابة المحامين لـ 2 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين، والذي طالبوا خلاله بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن، شطبهم من نقابة المحامين لجلسة 2 أكتوبر المقبل.. للتفاصيل اضغط هنا

زعيمتهم سيدة أجنبية.. إحالة 8 متهمين بالإتجار في البشر للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق، 8 أشخاص، بتهمة الإتجار في البشر، إلى محكمة الجنايات.

وضبطت الرقابة الإدارية، شبكة دولية مكونة من 8 أفراد للإتجار فى الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة أجنبية الجنسية، تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم (٥) لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.. للتفاصيل اضغط هنا

الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 6 مليارات جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي خلال شهر

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قضايا تهرب ضريبي بتعاملات بلغت 5.3 مليار جنيه و 206 مليون جنيه مخالفات كهرباء، و213 مليون جنيه قضايا أموال عامة خلال شهر بمختلف المحافظات.. للتفاصيل اضغط هنا

أمن القاهرة يضبط المتهم باصطدام بسيدة ووفاتها بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة اصطدام سيارة بسيدة ووفاتها، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.. للتفاصيل اضغط هنا

تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه ورفض الدعوى المدنية في سبّ محمد رمضان

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.. للتفاصيل اضغط هنا

بالأسماء.. مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات مساعديه ومديري القطاعات

اعتمد اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة حركة تنقلات لمديري القطاعات ومساعديه، اليوم الأحد.

وشملت الحركة تولي اللواء مصطفى البكري مديرا لقطاع الجنوب، واللواء سامح الحميلي مديرا لقطاع الغرب، واللواء هشام عبد الغفار مديرا لقطاع أكتوبر.. للتفاصيل اضغط هنا