حبس مدانة بإدخال حشيش وسلاح أبيض لسجين بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ (الدائرة الأولى)، اليوم الأحد، حضوريًا، بمعاقبة سيدة في العقد الثاني من عمرها، بالحبس عامًا، وتغريمها مبلغ 50 ألفًا و200 جنيه، لإدانتها بمحاولة إدخال مخدرات وسلاح لسجين بقسم أول شرطة كفرالشيخ.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 4223 لسنة 2021 جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 1673 لسنة 2021 كلي كفرالشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعوة "نانسي.م.أ.م" 27 عامًا، بدون عمل، وتقيم بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنها في يوم 30 إبريل 2021، ارتكبت 4 وقائع؛ الأولى حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر، والثانية حيازة عقار الكونازيبام، والثالثة حيازة سلاح أبيض كتر، والرابعة محاولاتها إدخال تلك الممنوعات إلى متهم بسجن قسم أول شرطة كفرالشيخ.​