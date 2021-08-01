السعوديّة تعلن عن موعد إستقبال المعتمرين وتكشف عن أعدادهم

اسماعيل عبد الحي - كشفت السعودية أنه سيتم إستقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، إبتداء من 10 أوت الجاري، مشيرة إلى أنهم يشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد إنقضاء موسم الحج.

وقال المتحدث بإسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد لصحيفة لـ"عكاظ": "سيبدأ المعتمرون بدءا من تاريخ 10 أوت 2020 بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كما ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق "اعتمرنا".

وتابع "إن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني"، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة.

المصدر: "عكاظ"