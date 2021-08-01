دراسة تحذّر : متحور "دلتا" يشكّل خطرًا شديدًا على الحوامل

اسماعيل عبد الحي - حذّر علماء من أن سلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد قد تشكل "خطرا أكبر" على النساء الحوامل، داعين إلى الإسراع بالتطعيم باللقاح.

ووجدت دراسة في جامعة أوكسفورد أن أكثر من 99 بالمائة من النساء الحوامل اللواتي يدخلن المستشفى بسبب إصابتهن بـ"كوفيد-19" لم يحصلن على تطعيم، وينتهي المطاف بواحدة من كل عشرة داخل العناية المركزة.

ووجدت الدراسة التي إستخدمت بيانات من نظام مراقبة التوليد في المملكة المتحدة، أن أكثر من 3300 إمرأة حامل تم إدخالهن إلى المستشفى بسبب أعراض "كوفيد-19" منذ بداية الوباء، فيما تم قبول حوالي 200 إمرأة حامل الأسبوع الماضي.

كما وجد الباحثون أن شدة المرض قد تفاقمت مع مرور الوقت.

وذكرت الدراسة أن أقل من ربع النساء الحوامل اللاتي تم إدخالهن خلال الموجة الأولى من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد أبلغن عن أعراض معتدلة أو شديدة، وذلك بالمقارنة مع 45 بالمائة من اللاتي أصبن بمتحور "دلتا".

وتابعت أنه رغم ذلك، فمن بين 742 إمرأة تم إدخالهن إلى المستشفى منذ 1 فيفري الماضي، تلقت 4 حوامل فقط جرعة واحدة من اللقاح، ولم يتلق أي منهن الجرعتين.

وعلقت ماريان نايت، كبيرة الباحثين في الدراسة "إنه لأمر مقلق للغاية أن دخول النساء الحوامل إلى المستشفى المصابات بـ"كوفيد-19" آخذ في الإزدياد، وأن النساء الحوامل يبدو أنهن أكثر تضررا من متحور "دلتا"، ولكن الأخبار الجيدة للغاية هو أن عددا قليلا جدا من الحوامل اللاتي تم تطعيمهن أدخلوا إلى المستشفى بفيروس "كورونا" المستجد".

وتابعت "لا يمكنني التأكيد بقوة أكبر على أهمية تلقيح النساء الحوامل من أجل حمايتهن وحماية أطفالهن".

ومن المرجح أن تشجع نتائج الدراسة الجديدة النساء الحوامل على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.