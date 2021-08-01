واشنطن تتوعد إيران برد مناسب

أعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الأحد أن الولايات المتحدة "واثقة بأن ايران شنت الهجوم" الدامي على ناقلة النفط التي يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر عمان، الأمر الذي نفته طهران.

وقال بلينكن في بيان إن واشنطن "تتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك".