الكويت تؤكد ثقتها بقدرة قيادة تونس على تجاوز الظروف الحالية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الخارجية الكويتية، أنها تتابع الأوضاع التي تشهدها تونس، معبرة عن احترامها لسيادة تونس وثقتها في قدرة القيادة على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية والعبور بالبلاد بما يحقق آمال وتطلعات شعبها بالأمن والاستقرار والازدهار.

ودعت الوزارة في بيان مساء الأحد، المجتمع الدولي إلى دعم الجمهورية التونسية ومساندتها في مواجهة تحدياتها وبشكل خاص الصحية منها، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.