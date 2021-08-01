“رد مناسب ووشيك”.. هذا ما توعدت به واشنطن بسبب الهجوم الإيراني على الباخرة الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2021 11:00 مساءً

حملت الولايات المتحدة، إيران، مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عمان، كما توعدتها “برد مناسب ووشيك”.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في بيان، الأحد إنه “بعد مراجعة المعلومات المتوافرة، نحن واثقون بأن إيران شنت هذا الهجوم” مضيفا أن الهجوم “نفذ بواسطة طائرة مسيرة”.

وأضاف بلينكن قوله: “نعمل مع شركائنا على درس الخطوات التالية ونتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك”.

وقالت بريطانيا، الأحد، أيضا إنها تعتبر أن إيران شنت الهجوم بشكل متعمد “في انتهاك واضح للقانون الدولي”.

وتعرضت ناقلة النفط “إم تي ميرسر ستريت” الخميس لهجوم في شمال المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها في هجوم قالت الولايات المتحدة إنه “شن بواسطة طائرة مسيرة”.

وفي وقت سابق الأحد نفت إيران على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده أن تكون ضالعة في الهجوم. وقال إن “إيران لن تتردد للحظة واحدة في الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي”.