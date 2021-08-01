ما هي المفاجأة الكبرى المنتظرة في تاريخ رئاسة الحرمين الشريفين؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها, حيث ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي.

وأكد السديس أن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر , وذلك بدعم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

واختتم كلامه بدعوى الله أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد, وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهم في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها.