خبير أميركي يحذر من سباق التسلح النووي.. “قد يصبح خارج السيطرة”!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2021 9:30 مساءً

حذر مدير سياسة نزع السلاح وتقليل التهديد في الرابطة الأمريكية للحد من الأسلحة كينغستون راف، من خطورة سباق التسلح النووي بين القوى الكبرى، والذي قد يخرج عن السيطرة ويهدد البشرية جمعاء.

وفي تصريحات لراف لصحيفة “ذي صن”، أشار إلى أنه “لا يوجد الآن سباق تسلح على غرار الحرب الباردة، عندما أنتج الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة عشرات الآلاف من الأسلحة الذرية”.

وأضاف: “نشهد جولة جديدة من التنافس النووي بين القوى الكبرى، قد تصبح في المستقبل القريب أكبر وأكثر خطورة إذا لم نتخذ خطوات لمنع ذلك”.

وحذر راف من أن “السباق النووي يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها”.

وشدد على أن “هذا يثير مخاوف تصعيد الصراع إلى المستوى النووي، ومخاوف بشأن الثقة التي لا أساس لها للقوى الكبرى بأن الصراع النووي يمكن تقييده أو السيطرة عليه”.

وختم بأن “التنافس بين القوى العظمى يتطور وأن الأطراف، استجابة لتصرفات أحد المنافسين، تختار زيادة حجم ترسانتها وتنوعها وقدراتها”.