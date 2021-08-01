بالفيديو.. هذه نصيحة بايدن للوقاية من الإصابة بـ “دلتا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

وجه الرئيس الأمريكي جو بادين رسالة للمتخوفين من “دلتا” كورونا المتحور في الهند، حثهم فيها على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

ونشر بايدن مقطع فيديو عبر حسابه على”تويتر” ، دعا فيه الأمريكيين للإسراع في التطعيم لتجنب الإصابة بالفيروس المتحور.

وكتب: “إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم “دلتا” فعليك أن تحصل على اللقاحات المضادة لكورونا”.

وفي مواجهة المتحورة دلتا سريعة الانتشار، أوصت السلطات الأميركية مواطنيها الموجودين في أماكن ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير بأن يضعوا كمامات في الأماكن المغلقة حتى لو كانوا ملقحين بالكامل.