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المغرب يسجل 48 حالة وفاة و 6189 إصابة بـكورونا

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محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أعلن المغرب اليوم تسجيل 48 حالة وفاة و 6189 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 4078 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

و نقلت / وكالة المغرب العربي للأنباء / عن وزارة الصحة المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمعرب إلى 629 ألفا و 717 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع المتعافين 566 ألفا و8 حالات بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9833 حالة.

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