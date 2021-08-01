الكويت تسجل 6 وفيات و733 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل ست حالات وفاة و 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الــ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 397831 حالة.



و نقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن وزارة الصحة في الكويت قولها في بيان لها إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 2320 بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1236 ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 384062.