شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 19 ألف إصابة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا 19 ألفا و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 6 ملايين و190 ألفا و334 إصابة.

كما سجلت البلاد 18 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات بذلك إلى 111 ألفا و916 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وتكافخ فرنسا حاليا موجة رابعة من فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن لوائح جديدة بشأن بالصحة العامة هي أكثر صرامة من اللوائح السابقة التي فرضت من قبل في ضوء تزايد عدد الإصابات بالفيروس.