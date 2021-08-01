المدفعية التركية الثقيلة تقصف ريف حلب الشمالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المدفعية التركية الثقيلة قصفت عدة مناطق في ريف حلب الشمالي.

وأوضح المرصد أن القوات التركية والفصائل الموالية جددت قصفها بالمدفعية الثقيلة لمناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت الكثير من القذائف على قرية مرعناز ومواقع أخرى في محيطها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 30 يوليو/تموز الماضي، تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت المدفعية التركية بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، مناطق في مرعناز وعين دقنة وأطراف تل رفعت.

كما استهدفت القوات التركية مناطق في تل مضيق وأبين وعقيبة ودير جمال ومحيط تل رفعت وسد الشهباء يوم الخميس.

ومنذ مطلع عام 2018 تحتل تركيا شمال سوريا وتواصل الضغط على السكان من أجل فرض تغيير ديمغرافي في مناطق الأكراد.

وتخشى أنقرة من أن قيام حكم ذاتي للأكراد في شمال سوريا ما يغذي أحلام الأكراد في الجنوب في المطالبة بخطوة مماثلة.