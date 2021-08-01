نيجيريا توجه تهمة الخيانة لزعيم حركة موالية لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت نيجيريا اتهامات جديدة تتعلّق بـ"الإرهاب" إلى شخص يدعى إبراهيم زكزكي زعيم حركة موالية لإيران.

وتتعلّق التهم بـ"الإرهاب وجرائم الخيانة"، وفق محامي الإدعاء في حكومة ولاية كادونا شمال نيجريا داري بايرو.



وأوضح أن تهم الإرهاب وجهت إلى زكزكي في محكمة أخرى قبل يومين من إطلاق سراحه.

وقال بايرو، لوكالة فرانس برس: "في 26 يوليو/تموز، وجّهنا اتهامات جديدة لزكزكي أمام المحكمة الاتحادية العليا هنا في كادونا".

وأشار إلى محاولات جرت لإبلاغ زكزكي بأوراق المحكمة أثناء احتجازه، لكنه رفض قبولها.

وأفرجت محكمة في مدينة كادونا عن زكزكي، وزوجته زينة الأربعاء الماضي، لعدم كفاية الأدلة في قضية مقتل جندي خلال اشتباكات دامية وقعت بين أتباعهما والجيش النيجيري في ديسمبر/كانون الأول 2015.

ودعا زكزكي مراراً إلى ثورة على النمط الإيراني في نيجيريا،ما جعله على خلاف مع السلطات في البلاد.

وتمّ توقيف زكزكي مع زوجته ومئتين من أنصاره خلال حملة في مدينة زاريا شمال بعد مقتل المئات عام 2015.

ونفذ مناصرو زكزكي خلال السنوات الست الماضية تظاهرات دورياً في أبوجا، مطالبين بالإفراج عنه.