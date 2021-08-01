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الكويت تسجل 6 وفيات و733 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل ست حالات وفاة و 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الــ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 397831 حالة.

و نقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن وزارة الصحة في الكويت قولها في بيان لها إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 2320 بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1236 ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 384062.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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