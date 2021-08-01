في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية.. الكويت تنصح مواطنيها بتأجيل السفر إلى لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نصحت الكويت مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان بتأجيل رحلاتهم في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية ببعض المناطق هناك.



وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، دعت سفارة الكويت في لبنان المواطنين الراغبين في السفر إلى لبنان إلى "التريث وتأجيل سفرهم".

كما طالبت المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق.

ودعتهم إلى التزام مقار السكن وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والتقيد بالتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية المختصة.

وحثت السفارة الكويتين الراغبين في تلقي المساعدة إلى التواصل معها على هاتفي الطوارئ (96171171441) و(009611792902).

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقعت اشتباكات مسلحة في مدينة خلدة بعد إطلاق نار على موكب تشييع جثمان أحد عناصر حزب الله الذي قتل خلال حفل زفاف أمس، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 5 أشخاص.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى "خلدة" جنوبي بيروت.

ودعا عون إلى اعتقال مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية وقد عاد الهدوء إلى هناك بعد انتشار الجيش وتم فتح الطريق أمام السيارات.

ومساء الأحد، قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، إن القوات المسلحة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات في منطقة خلدة.

وأوضح قائد الجيش اللبناني، أنه أكد لرئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، أن الجيش سيعزز تواجده في منطقة خلدة لضبط الوضع الأمني.

وطالب الجيش اللبناني الصليب الأحمر بإرسال طواقمه الطبية لإجلاء الجرحى بمنطقة خلدة.

من جانبه علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على أحداث خلدة، قائلًا: "ندعو إلى ضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".