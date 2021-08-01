رحلات ترفيهية وثقافية لتأهيل الأطفال المجندين بمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية في المرحلة الثالثة عشرة، وقدم 3 جلسات فردية و3 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي خلال الفترة من 26 حتى 29 يوليو الماضي، إضافة إلى 3 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نفذ 15 نشاطا في مجال التأهيل الرياضي، و6 أنشطة في مجال التأهيل الثقافي، و18 حصة دراسية في مجال الالتحاق التعليمي، كما زارت 16 حالة الطبيب المعالج، ونفذت رحلة ترفيهية إلى المسبح. وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث جرى ضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، و315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 24 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وبناء 20 دورة مياه موقتة في مخيمات النازحين، إضافة إلى تنفيذ 15 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8,400 فرد.



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