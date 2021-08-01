سقوط مسؤول الاغتيالات في صلاح الدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، القبض على مسؤول مفرزة الاغتيالات في صلاح الدين «180 كلم شمال بغداد». وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «الإرهابي يكنى أبورسول واعترف ابتدائيا بالانتماء لداعش والعمل ضمن المفارز الإرهابية بالسيطرات الوهمية في قضاء الشرقاط». وأضافت أن»الإرهابي اعترف أيضا بأنه عمل في عام 2020 آمر مفرزة أمنية إرهابية للاغتيالات».

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