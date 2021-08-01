فلسطين تدعو لوقف قمع إسرائيل الوحشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات والاعتصامات السلمية يستدعي صحوة قانونية أخلاقية من المجتمع الدولي. وقالت في بيان لها أمس: إن قوات الاحتلال لا تتوانى في استخدام القوة ضد المحتجين السلميين العزل لإيقاع أكبر عدد من الإصابات بينهم، في محاولة بائسة منها لإرهابهم ومنعهم من تسيير مسيرات احتجاجية دفاعا عن أراضيهم وممتلكاتهم في مواجهة الاستيطان الاستعماري التوسعي، وخير دليل على ذلك ما شهدناه من عمليات قمع وتنكيل واسعة.



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