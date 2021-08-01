روحاني يودع الإيرانيين

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وأكد روحاني خلال الاجتماع على الجهود التي بذلتها حكومته خلال ولايتيها، وأقر بأن الأوضاع في البلاد أصبحت صعبة بعد عام 2018 بسبب العقوبات الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول «إن ظروف البلاد منذ عام 2018 كانت ظروفا صعبة بسبب الحرب الاقتصادية التي فرضت علينا والتي لم نكن البادئين بها، ولولا هذه الحرب لاستمر النمو الاقتصادي على ما كان عليه في السنوات الأربع الأولى من عمر الحكومة».
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الحالي.
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