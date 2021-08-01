إيران تطالب مواطنيها بمغادرة أفغانستان

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وطالبت في بيان، جميع المواطنين بعدم السفر إلى أفغانستان حتى إشعار آخر بسبب تصاعد المخاطر الأمنية في أفغانستان.
وأوضحت السفارة أنه إذا كانت هناك حاجة ماسة للسفر إلى أفغانستان، فيمكن السفر إلى كابول فقط لفترة محدودة وبضمان وجود رحلة للعودة، بالتنسيق المسبق مع السفارة.
ونصحت السفارة، جميع الإيرانيين الذين يعيشون ويعملون في مدن ومناطق أفغانستان، باستثناء كابول، بمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.
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