بلطجة إيران تهدد الملاحة الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس أن إيران هي من نفذت الهجوم الذي استهدف ناقلة إسرائيلية الأسبوع الماضي، وشدد على أن إسرائيل تعرف «كيف تمرر لها الرسالة».

ونقلت صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» عنه القول خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته «سمعت للتو أن إيران تحاول، وبشكل جبان، التملص من مسؤوليتها عن وقوع هذا الحادث. وأجزم بشكل قاطع أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة».

وأضاف «لقد تلقى العالم خلال الأيام الأخيرة تذكيرا آخر حول العدوانية الإيرانية، هذه المرة في قلب البحر. الإيرانيون الذين هاجموا بمسيرات السفينة ميرسير ستريت أرادوا أن يصيبوا هدفا إسرائيليا. وبدلا من ذلك، أدى عمل القرصنة الذي قاموا به إلى مقتل مواطن بريطاني ومواطن روماني».

وقال «عمليات البلطجة الإيرانية تشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب بل هي تمس أيضا بمصالح الملاحة والتجارة الدولية»، وأكد وجود أدلة استخباراتية على تورط إيران، وتوقع من المجتمع الدولي أن «يوضح للنظام الإيراني أنه ارتكب خطيئة فادحة»، وحذر بالقول «نحن، على أي حال، نعرف كيف نمرر الرسالة لإيران بطرقنا الخاصة».

ونفت الخارجية الإيرانية الضلوع في الهجوم على الناقلة، وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده «على الكيان الصهيوني أن يكف عن توجيه الاتهامات الباطلة».

وفي تطور جديد، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد الهجوم على ناقلة نفط بالقرب من سلطنة عمان، وفقا لما ذكره موقع والا نيوز عن مسؤولين إسرائيليين لم يكشف عنهم، وشدد لابيد على الحاجة إلى رد دولي قوي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء.