شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها لتأجيل سفرهم إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق في لبنان والتزام مقار السكن وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والتقيد بالتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية المختصة.

كما دعت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الأحد المواطنين الراغبين في السفر إلى لبنان إلى التريث وتأجيل سفرهم.