شكرا لقرائتكم خبر عن 1172 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الأحد، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 31 حالة عن حصيلة يوم أمس ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 172 ألف و.564 وأشارت الوزارة في بيان لها إلى رصد 37 حالة وفاة جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 4 آلاف و.291 فيما تماثل 733 حالة جديدة للشفاء ليرتفع بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 116 ألفا و.9

وبحسب البيان،يتواجد 38 مريضا في العناية المركزة.