اخبار العالم

اختراق مكتب «روما» لتسجيل تطعيم لقاحات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق مكتب «روما» لتسجيل تطعيم لقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقول المنطقة الطبية الإيطالية التي تضم روما إن موقعها الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح كورونا قد تعرض للاختراق ، مما يجعل من المستحيل مؤقتًا على السكان الاشتراك لتلقي لقاح COVID-19.

وقال مفوض الصحة الإقليمي في لاتسيو ، أليسيو داماتو ، للتلفزيون الحكومي إن هجوم الاختراق "القوي للغاية" بدأ بعد منتصف الليل بقليل ، وبحلول وقت مبكر من مساء الأحد كان لا يزال يشل الموقع.

وقال إن أولئك الذين من المقرر أن يتلقوا اللقاح يوم الأحد سيظلون يتلقون الحقنة ، لكن العملية ستكون بطيئة لأن جميع البيانات في الوقت الحالي يجب تسجيلها يدويًا.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا