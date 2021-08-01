شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق مكتب «روما» لتسجيل تطعيم لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقول المنطقة الطبية الإيطالية التي تضم روما إن موقعها الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح كورونا قد تعرض للاختراق ، مما يجعل من المستحيل مؤقتًا على السكان الاشتراك لتلقي لقاح COVID-19.

وقال مفوض الصحة الإقليمي في لاتسيو ، أليسيو داماتو ، للتلفزيون الحكومي إن هجوم الاختراق "القوي للغاية" بدأ بعد منتصف الليل بقليل ، وبحلول وقت مبكر من مساء الأحد كان لا يزال يشل الموقع.

وقال إن أولئك الذين من المقرر أن يتلقوا اللقاح يوم الأحد سيظلون يتلقون الحقنة ، لكن العملية ستكون بطيئة لأن جميع البيانات في الوقت الحالي يجب تسجيلها يدويًا.