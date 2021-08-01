المرشح لخلافة ميركل يهدد روسيا

01 أغسطس , 2021



هدد المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل،أرمين لاشيت، بفرض عقوبات على روسيا في حال استخدام مشروع "التيار الشمالي 2" سلاحاً جيوسياسياً ضد أوكرانيا.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لاشيت اليوم الأحد، "إذا اتخذت روسيا مرة أخرى إجراءات عدوانية ضد أوكرانيا، فإن ألمانيا ستتخذ إجراءات على المستوى الوطني وتدعو إلى فرض عقوبات عليها في إطار الاتحاد الأوروبي".

وأضاف لاشيت "اتفاقية خط الأنابيب بين الولايات المتحدة وألمانيا توفر أداة يمكن بواسطتها تحميل روسيا مسؤولية الأنشطة التدميرية بشكل مشترك. سيادة وأمن أوكرانيا يجب أن يكونا من أولويات السياسة الخارجية الألمانية".

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو مآس، في وقت سابق أن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بناء بشأن مشروع "التيار الشمالي 2".