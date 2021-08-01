الصحة تدعو لإجراءات حاسمة ضد التصاعد الخطير بإصابات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - دعت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التصاعد الخطير بعدد الإصابات بفايروس كورونا.



وقال مدير عام الصحة رياض عبد الامير، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "توزيع اللقاحات على المحافظات يكون بحسب النسب السكانية، ويترك للمحافظة مهمة توزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات".

وأوضح، أن "قرار الوزارة بتمديد العمل في مراكز التلقيح جاء نتيجة الازدحام وزيادة اقبال المواطنين على اللقاح"، مبينا أن "الوزارة أصدرت تعليمات للموظفين بالدوام ايام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، الا أن التعليمات مرهونة بكميات اللقاح المتوفرة، لاسيما وأن الكميات الواردة غير كافية الا أن الوضع سيتحسن تدريجيا بالايام المقبلة".

ودعا عبدالامير، "الحكومة الى اتخاذ اجراءات حاسمة لمنع انتشار الفيروس، خاصة وأن عدد الاصابات وصل الى مستويات خطرة جدا والمستشفيات مهددة بفقدان السيطرة على استيعاب عدد المرضى"، مشيرا الى أن "المجتمع لا يعي خطورة الوضع بالرغم من اعداد الاصابات والوفيات المتزايدة".

وأكد، أن "ارتداء الكمامات والالتزام بالاجراءات الوقائية يقي بنسبة 90 بالمئة من خطورة الاصابة"، داعيا "المواطنين الى الالتزام بالاجراءات لحين توفير كميات لقاح كافية للجميع".