انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد، تسجيل 9394 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 7820 حالة شفاء، و77 وفاة بالفيروس.

ابو غريب ------------47

الاسكان ------------22

الاعلام ------------13

البياع ----------—15

التاجي ------------36

التاجيات ------------22

الحارثية ------------13

الحرية ------------47

الخطيب ------------16

الدورة ------------19

الرحمانية ------------4

السيدية ------------10

الشالجية ------------25

الشرطة الرابعة -------10

الشعلة ------------48

الصالحية ------------15

الطارمية ------------18

الطوبجي ------------18

العطيفية ------------22

العلاوي ------------21

الغزالية ------------15

القادسية ------------10

الكاظمية ------------49

اللطيفية ------------19

المحمودية ------------27

المنصور ------------35

المواصلات ------------10

الوشاش ------------22

اليرموك ------------39

حي الجامعة ------------1

حي الجهاد ------------19

حي العامل ------------18

حي العدل ------------1

حي الفرات ------------23

سبع البور ------------23

شارع حيفا ------------17

جانب الرصافة -----------3

محافظة الديوانية ----------2

محافظة ذي قار -----------1

محافظة ميسان ------------2

محافظة واسط ------------3