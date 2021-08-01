انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد، تسجيل 9394 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 7820 حالة شفاء، و77 وفاة بالفيروس.
ابو غريب ------------47
الاسكان ------------22
الاعلام ------------13
البياع ----------—15
التاجي ------------36
التاجيات ------------22
الحارثية ------------13
الحرية ------------47
الخطيب ------------16
الدورة ------------19
الرحمانية ------------4
السيدية ------------10
الشالجية ------------25
الشرطة الرابعة -------10
الشعلة ------------48
الصالحية ------------15
الطارمية ------------18
الطوبجي ------------18
العطيفية ------------22
العلاوي ------------21
الغزالية ------------15
القادسية ------------10
الكاظمية ------------49
اللطيفية ------------19
المحمودية ------------27
المنصور ------------35
المواصلات ------------10
الوشاش ------------22
اليرموك ------------39
حي الجامعة ------------1
حي الجهاد ------------19
حي العامل ------------18
حي العدل ------------1
حي الفرات ------------23
سبع البور ------------23
شارع حيفا ------------17
جانب الرصافة -----------3
محافظة الديوانية ----------2
محافظة ذي قار -----------1
محافظة ميسان ------------2
محافظة واسط ------------3
الاسكان ------------22
الاعلام ------------13
البياع ----------—15
التاجي ------------36
التاجيات ------------22
الحارثية ------------13
الحرية ------------47
الخطيب ------------16
الدورة ------------19
الرحمانية ------------4
السيدية ------------10
الشالجية ------------25
الشرطة الرابعة -------10
الشعلة ------------48
الصالحية ------------15
الطارمية ------------18
الطوبجي ------------18
العطيفية ------------22
العلاوي ------------21
الغزالية ------------15
القادسية ------------10
الكاظمية ------------49
اللطيفية ------------19
المحمودية ------------27
المنصور ------------35
المواصلات ------------10
الوشاش ------------22
اليرموك ------------39
حي الجامعة ------------1
حي الجهاد ------------19
حي العامل ------------18
حي العدل ------------1
حي الفرات ------------23
سبع البور ------------23
شارع حيفا ------------17
جانب الرصافة -----------3
محافظة الديوانية ----------2
محافظة ذي قار -----------1
محافظة ميسان ------------2
محافظة واسط ------------3