انت الان تتابع خبر واشنطن تتعهد بـ'رد مناسب' على طهران بعد الهجوم على ناقلة النفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعهدت الولايات المتحدة الاميركية، الاحد، بـ"رد مناسب" على إيران بعد الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنثوني بلينكن بحسب "سكاي نيوز عربية"، "واثقون من أن إيران هي من نفذت الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب".
واتهمت اسرائيل إيران بالوقوف خلف هجوم استهدف ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال اسرائيلي الخميس قبالة سلطنة عمان، أدى لمقتل اثنين من طاقمها، الامر الذي رفضته إيران، مؤكدة أنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها.