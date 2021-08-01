واشنطن تتعهد بـ'رد مناسب' على طهران بعد الهجوم على ناقلة النفط

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنثوني بلينكن بحسب "سكاي نيوز عربية"، "واثقون من أن إيران هي من نفذت الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب".

واتهمت اسرائيل إيران بالوقوف خلف هجوم استهدف ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال اسرائيلي الخميس قبالة سلطنة عمان، أدى لمقتل اثنين من طاقمها، الامر الذي رفضته إيران، مؤكدة أنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها.