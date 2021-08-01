أمانة بغداد تستعد للأمطار بتوجيه من أمينها

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكلاء امانة بغداد للشؤون البلدية والفنية والادارية ومدراء الدوائر والاقسام البلدية والفنية لبحث الاستعداد المبكر لموسم الامطار.

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "امين بغداد وجه بالمباشرة الفورية لتنفيذ خطة الاستعداد لموسم الامطار التي تتضمن تشكيل غرفة عمليات باشراك عدد من الوزارات والجهات الساندة وكذلك تنفيذ حملات لصيانة وتأهيل محطات الصرف الصحي وتهيأة المولدات وخزين الوقود اللازم لها".



واضاف البيان، ان "امين بغداد وجه ايضاً بتهيأة الآليات التخصصية وتنظيف المشبكات وشبكات وخطوط التصريف الرئيسة والفرعية واصلاح ١٢٩ تخسفاً في عموم مناطق العاصمة بغداد، كما وجه بإعداد دراسة عن المشكلات التي طرأت على شبكة التصريف في الموسم السابق ومعالجتها".

ووافق أمين العاصمة، بحسب البيان، على "تنفيذ مشروع يتضمن مد خط طوارئ جديد لتصريف مياه الصرف الصحي بطول (٢١٦٠) متر باقطار تتراوح بين (١٢٠٠-١٤٠٠) لخدمة مناطق شرق القناة".

