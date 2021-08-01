بدعم عربي.. تحضيرات رئاسية لانتخابات ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا صوت يعلو على الانتخابات الليبية المزمع عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط تحركات من المجلس الرئاسي وتأكيدات عربية.

وأكد مدير مكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الباسط قودان، حرص المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، الأحد، بمقر المفوضية، لمناقشة آليات التعاون المشترك بين المجلس والمفوضية فيما يخص البرامج التوعوية للمواطنين، وحثهم على التسجيل كناخبين ومرشحين لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في ديسمبر القادم.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أبدى "السايح"، استعداد المفوضية لتقديم الاستشارات والدعم الفني للمناشط التي يقترحها المجلس الرئاسي في هذا الشأن، والاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات الدورية لمتابعة ملف الانتخابات إلى حين إجراؤها.

وعي المواطنين

وفي السياق ذاته عقد وفد من المجلس الرئاسي، الأحد، اجتماعا تقابليا ضم كل من، مدير إدارة التواصل والإعلام، جلال عثمان، ومدير مكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات، عبد الباسط قودان، ومستشارة شؤون المرأة والشباب، نسرين بن عامر، بالمجلس الرئاسي، ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم أمال المالطي لاستعراض الخطط والبرامج التي تسهم في نجاح الانتخابات المزمع إجرائها في ديسمبر القادم.





وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، التأكيد على دعم جهود المجلس الرئاسي لنجاح الانتخابات، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساهم في زيادة وعي المواطنين بالانتخابات، والمشاركة فيها لضمان نجاحها.

دعم عربي

في سياق متصل، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة على ضرورة دعم الأوضاع الليبية للوصول إلى الانتخابات نهاية العام الجاري

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط للعمامرة بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث أجرى الجانبان جلسة مباحثات تناولت مختلف القضايا العربية والإقليمية.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية أن كلا من أبو الغيط ولعمامرة تبادلا وجهات النظر حول الأزمة الليبية، حيث تطابقت وجهات نظرهما بشأن الدور الهام والأساسي لدور دول الجوار الليبي في التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة تبعاتها.

وأكدا على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع "برلين ٢" والاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها في ٢٤ ديسمبر القادم.



