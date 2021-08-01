التشيك لمصر: نشارككم مخاوفكم بشأن سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير خارجية التشيك جاكوب كولهانك، أن بلاده تشارك مصر مخاوفها من قضية سد النهضة الأثيوبي، داعيا إلى العودة للمفاوضات دون تأخير.

وقال وزير خارجية التشيك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري سامح شكري اليوم: ناقشنا تطورات ملف سد النهضة، وتابعت باهتمام شديد العرض المقدم من وزير الخارجية المصري.



وأضاف كولهانك موجها حديثه لنظيره المصري: "أشارككم المخاوف التي تكتنف هذه القضية، ونحن نشجع المفاوضات بشدة والوصول الي حلول القائمة على مفاوضات لاسيما في المشكلات طويلة الأمد".

وأهاب وزير خارجية التشيك "بجميع الأطراف التعامل دون أيدي مرتعشة ودون تأخير لحل المشكلة".

وأبرز أن "حياة الملايين رهينة الحلول السريعة، وعنصر الوقت له أهمية وعنصر حيوي؛ لذا لابد من وساطة دولية للتوصل إلى اتفاق لكن الوقت يداهمنا".

يشار إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي.



وعلى مدار الجولات السابقة تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة.

لكن إثيوبيا، طمأنت مرارا دولتي المصب وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا على مصر والسودان.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم وجه وزير خارجية التشيك، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للحكومة التشيكية.

أعرب الوزير التشيكي لوزير الخارجية المصري امتنانه للتحرك السريع من مصر بعد سقوط مروحية تتبع التشيك.