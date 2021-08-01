لبحث إرهاب إيران.. محادثات أمنية إسرائيلية- بريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، الأحد، إجراء محادثات أمنية مع بريطانية تناولت الهجوم الإيراني على سفينة في المحيط الهندي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان تحدث مع نظيره البريطاني، بعد أن اتهمت لندن إيران بتنفيذ هجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل بريطاني وروماني.



وذكر بيان للجيش الإسرائيلي إن الجنرال أفيف كوخافي ورئيس الأركان البريطاني نيك كارتر أجريا اتصالا هاتفيا "تناول مستجدات الأوضاع في المحيط والتحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى كما لم يأت على ذكر الهجوم الذي تعرضت له الناقلة ميرسر ستريت.

في السياق توقع الجيش الأمريكي أن يكون الهجوم قد نفذ بطائرة بدون طيار.



وقال الجيش، في بيان، أمس السبت، إن النتائج الأولية "تشير بوضوح" إلى هجوم يشبه أسلوب الهجمات بطائرة بدون طيار.

والجمعة، اعترفت إيران، باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، تديرها شركة إسرائيلية، فيما دعا وزير خارجية إسرائيل إلى ضرورة الرد بشكل صارم.