المملكة المتحدة تتوعد إيران بالرد على هجوم "ناقلة النفط"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اتهمت بريطانيا إيران بالهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" قبالة ساحل عمان في بحر العرب.



ودعت إسرائيل إلى تحرك دولي ضد إيران بعد هجوم أسفر عن قتلى في بحر العرب استهدف ناقلة نفط يشغلها إسرائيلي، متهمة طهران بتصدير "الإرهاب".

وأعلنت شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة ويملكها الإسرائيلي إيال عوفر، الجمعة، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني خلال حادث على متن إم/تي ميرسر ستريت.

وأبلغت عن الحادث مساء الجمعة وفق موقع "عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة" (يو كيه إم تي أو)، وهي هيئة لمكافحة القرصنة تابعة للبحرية البريطانية.

واعتبر وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الأحد، أن الهجوم الذي قتل فيه بريطاني وروماني غير مشروع.

وقال راب : "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمدا ومقصودا وهو انتهاك واضح من إيران للقانون الدولي".

وطالب إيران بوقف مثل هذه الهجمات ولابد من السماح للسفن بالملاحة بحرية بموجب القانون الدولي، متوعدا بالرد على الهجوم الذي وصفه بأنه غير مقبول.